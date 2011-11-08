〔全球经济〕APEC会议应重点讨论促进内需和增长的计划--美国财政部

路透华盛顿11月7日电---美国财政部负责国际事务的助理部长科林斯(Charles Collyns)周一表示,环太平洋国家的高层官员本周在夏威夷举行的峰会上应"绕开"欧洲问题,各自制定旨在促进全球经济增长的计划.

科林斯称,亚太经合组织(APEC)成员国的财长和领导人将讨论欧洲债务危机,但美国方面关注的主要问题是该地区经济体的再平衡,以促进国内消费和基础设施投资.

"我认为,对我们而言会议的一项重要挑战将是绕开欧洲问题为主旨的讨论,思考APEC能够做什麽来改善所有人的前景,当前欧洲前景趋弱必然使全球受到影响."科林斯在新闻简布会上表示.

周三在檀香山开幕的APEC会议将由美国总统奥巴马和财长盖特纳主持.

盖特纳将主持周三和周四的财长会议,周五和周六将举行首脑峰会.

科林斯称,以中国为首的APEC出口型经济体需要允许本币对市场因素作出反应,并寻找让国内经济增长的其他动力源,而不必着重依赖出口商品生产.

他补充道,APEC希望中国确认并详细阐述上周在20国集团(G20)峰会上所作的承诺,加速人民币汇率CNY=以市场为导向的进程.

"中国增大汇率管理弹性,亦将为APEC经济体更加灵活的外汇管理打开大门,特别是那些与中国竞争激烈的经济体,"科林斯说.

科林斯称,在讨论日本和韩国的外汇干预时,也可能联系到欧洲问题.

他说,G20在戛纳达成的促进就业和经济成长的行动计划,可成为APEC成员国拟照的模版.除了推进灵活的汇率机制,东亚经济体也可采取措施刺激短期国内需求,并推动能够提高消费者收入和支出能力的结构性改革,例如中国的增强社会保障网络.增进金融服务和信贷的改革亦有帮助,科林斯称.(完)