〔欧洲金融〕德拉吉掌舵首周欧洲央行购债规模增逾一倍至95.2亿欧元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透法兰克福11月7日电---数据显示,德拉吉出任欧洲央行新总裁首周,该央行的公债购买规模增加了一倍多.在欧元区债务危机缓和之前,欧洲央行料不会放松颇具争议的购债行动.
周一的欧洲央行购债数据表明,购债总额达到了95.2亿欧元.
这远高于之前一周40亿欧元的规模,而且是欧洲央行9月中以来最大规模的购债行动,令购债计划的整体支出增至1,830亿欧元.
德拉吉从特里谢手中接过权杖仅数日,欧洲央行的购债规模就大幅跳增,不过欧洲央行也在继续公开抵抗来自美国、英国和俄罗斯等国的压力,这些国家要求欧洲央行扩大购债规模,以更好地保护意大利、西班牙及其他陷入债务困境的欧元区成员国.
DZ Bank的分析师Thomas Meissner谈到,"德拉吉称欧洲央行希望重回以利率为中心的轨道上,但他们的行动却与此相悖."
他说,"他们肯定将继续降息,而且似乎也肯定会继续购买公债...95亿欧元的购债规模听上去很大,但却没有达到理想的效果."他指出意大利和德国公债利差创纪录高位.(完)
--编译 兰秀娟;审校 丁琦
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)