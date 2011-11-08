〔欧洲金融〕欧元集团计划增强後的EFSF基金将在12月展开救援

路透布鲁塞尔11月7日电---欧元区各国财长计划在11月底之前完成将欧洲金融稳定机构(EFSF)救助基金扩容至约1万亿(兆)欧元的技术性工作,并在12月展开实施,帮助意大利等国家应对主权债务危机.

欧元集团17国财长周一对两种方案进行了一些细化,但在其馀一些问题仍要听取市场意见.

欧元集团主席贾克在新闻发表会上称,"我们打算在11月底前敲定这两种方案的操作细节,并制定相应的指导方针,经欧元集团批准後便可在12月投入实施."

第一种方案是让EFSF为主权国家发行的债券提供部分担保,缓解对政府流动性状况的忧虑,增加债券一级市场的需求,并降低主权国家的融资成本.

第二种方案是以EFSF作为种子基金,建立一支或多支联合投资基金(Co-Investment Funds),吸引公共与私人资金的参与.欧元区希望中国等一些资金充裕的国家愿意投资.(完)