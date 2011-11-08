〔中国新债〕华电集团正筹备70亿元人民币私募中票,期限五年--IFR

路透11月8日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国华电集团正筹备70亿元人民币（10.9亿美元）私募中票，期限五年，由中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)与中国光大银行(601818.SS)任联席主承销，料本月推出。

其子公司华电国际电力股份(600027.SS)(1071.HK)刚发行了50亿元人民币（7.75亿美元）私募中票，期限五年，息率5.74%，11月8日结算，有17家定向投资人参与，由中国建设银行主承销。华电国际电力尚余50亿元人民币私募中票注册额度。

另外，中国国电集团也已完成其今年第二期私募中票，规模50亿元人民币（7.75亿美元），期限五年，息率同为5.74%，11月3日结算，有11家定向投资人参与，由中国光大银行和兴业银行(601166.SS)安排。

与华电国际同时发行的还有北京基础设施投资，规模40亿元人民币（6.25亿美元），期限五年，息率同为5.74%，11月7日结算，有14家定向投资人参与，由中国建设银行和中国银行(3988.HK)(601988.SS)任联席主承销。

同样在上周，北京市政府相关的地产开发商北京金隅集团通过私募中期票据，融资20亿元人民币（3.125亿美元），期限二年，在第一年末附发行人赎回权，息率为6.02%，有11家定向投资人参与，工商银行(1398.HK)(601398.SS)和农业银行(1288.HK)(601288.SS)负责主承销。

另据悉，中国化工集团将于近期发行总额不超过30亿元人民币（4.73亿美元）5年期中票。公司已委任中国建设银行和中国进出口银行联席主承销是次交易。中化股份公司曾于今年5月13日以5.23%的票息发行10亿元5年期中票。(完)

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