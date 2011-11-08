〔全球经济〕白宫敦促希腊尽快采取行动,兑现援助协议下各项承诺

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透华盛顿11月7日电---美国白宫周一敦促希腊政府尽快采取行动,兑现债务救助协议下各项承诺,因投机客近来沉重打击疲弱的欧元区债市.
白宫发言人卡尼(Jay Carney)称,"希腊已经就必须向国际货币基金组织(IMF)和欧盟兑现改革和承诺取得共识,我们对此表示欢迎,并敦促希腊政府尽快采取行动兑现这些承诺."
"我们继续呼吁欧洲迅速执行这些决定,为解决这个问题画上最後的句号.我们将与欧洲同僚们一起努力,"卡尼在白宫新闻简布会上说.(完)
--编译 艾茂林;审校 王冠中
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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