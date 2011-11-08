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债券 | 2011年 11月 8日 星期二 10:15 BJT

〔英国数据〕10月同店零售销售同比降0.6%,对圣诞来说不是吉兆--BRC

路透11月8日电---英国零售业联盟(BRC)周二称,英国10月零售销售走软,因谨慎的购物者捂紧腰包并削减非食品支出.

英国10月同店零售销售较上年同期下降0.6%.包括新开店面在内的总零售额较上年同期增长1.5%,不过实质销售额仍为下滑,因9月通胀高居5.2%.

"每个月的情况都有所不同,但环境一如既往的严峻,"BRC主管Stephen Robertson称.

"这证明消费者信心和需求疲弱,临近圣诞这种情况令人忧心."

由于经济处在衰退边缘,英国消费者苦苦面对增税、失业上升以及薪资增速跟不上通胀等痛楚.

截至10月的三个月加权平均数据显示,同店食品销售额较上年同期增长1.8%,非食品销售额下降1.8%.(完)

--编译 杜明霞;审校 隋芬

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