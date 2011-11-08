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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 09:55 BJT

〔金属期市〕希腊政局进展提振期铜微涨,意大利负面影响料限制涨幅

路透上海11月8日电---期铜周二小幅上涨,因希腊政界达成妥协,开始组建新的联合政府,以推进欧元区纾困计划.这缓解了对该国债务无序违约的担忧.

不过意大利借款成本上涨,料限制基本金属的涨幅.

0109GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.8%,报每吨7,890美元.上日下跌0.6%.

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