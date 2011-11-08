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债券 | 2011年 11月 8日 星期二 10:10 BJT

〔标题新闻〕第三季全球房产销售同比增长34%,但欧美金融疑虑致涨幅较上季放缓--RCA

* RCA为房地产研究公司Real Capital Analytics的缩写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E7A621Q]

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