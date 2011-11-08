〔中国金融〕中投公司计划分拆国际业务,并入新成立的中投国际公司--财新

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透北京11月8日电---据财新网报导,中国主权财富基金--中国投资有限责任公司[CIC.UL]计划,将原国际业务将被分拆至新成立的中投国际有限公司,与中央汇金公司并列为中投公司全资子公司.
财新网周一援引接近中投公司人士并称,这次业务调整的目的是厘清中投公司境内外投资的业务,使中投公司未来在境内和境外的投资行为更加专一与商业化.
而关于中投注资的方案目前则并无进展,此前曾有消息称注资与分拆将同步进行.
中投的一位女发言人谢绝对此置评.
中投上周四表示,已聘任樊功生为中投国际(香港)有限公司总经理.
今年7月,中投公布其2010年年报显示,公司去年海外投资回报率11.7%,与2009年持平;并称其对2011年投资前景持谨慎的乐观态度.
中投公司成立于2007年9月,是一家从事外汇资金投资管理业务的国有独资公司.中国财政部通过发行特别国债的方式筹集15,500亿元人民币,购买了相当于2,000亿美元的外汇储备作为其注册资本金.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
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路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)