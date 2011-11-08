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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 10:20 BJT

〔中国新债〕河北钢铁集团下周二将发行80亿元中期票据,期限五年

路透上海11月8日电---中国河北钢铁集团有限公司周二公告称,将于下周二(15日)簿记建档

发行80亿元人民币中期票据,期限五年.

河北钢铁集团旗下有上市公司河北钢铁(000709.SZ).

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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河北钢铁集团 80 80 5 11/15簿记建档 中国银行 AAA 11/16 11/17

==============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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