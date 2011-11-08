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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 09:59 BJT

〔澳新汇市〕澳元与新西兰元自隔夜低点反弹,意大利局势成关注焦点

路透惠灵顿/悉尼11月8日电---澳元与新西兰元周二显示出很强的韧性,投资者在寻找年底风险投资的理由,而欧债危机焦点转向意大利.

澳元兑美元AUD=D4报1.0358美元,纽约时段为1.0372美元;澳元自海外市场低点1.0276反弹,当时意大利债务忧虑主导市场.

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