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债券 | 2011年 11月 8日 星期二 11:02 BJT

〔标题新闻〕投资者指责摩根士丹利发行或承销逾60亿美元MBS信托基于虚假信息,或提起诉讼

注:抵押支持证券(MBS)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E7A625P]

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