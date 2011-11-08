〔香港个股〕龙源电力拟转让国电燃料7.33%股权,挂牌价格3.1亿元

路透北京11月8日电---亚洲最大风力发电商--龙源电力集团股份有限公司(0916.HK)拟转让国电燃料有限公司7.33%股权,挂牌价格3.1亿元人民币.

周二刊登在重庆联合产权交易所网站的公告显示,标的企业--国电燃料有限公司的控股股东为中国国电集团公司,持股比例为92.67%.

公告要求,意向受让方注册资金不得低于人民币3亿元;2009、2010年须持续赢利,截止2010年末,经审计的净资产不低于人民币3亿元.且意向受让方应具备与标的企业主营业务相关的从事煤炭能源投资企业.

数据显示,2010年度,国电燃料实现营业收入115亿元,实现净利润7.8亿元.许可经营项目:煤炭的销售(有效期至2013年6月30日),一般经营项目包括火力发电,发电燃料重油的加工、销售、仓储;进出口业务电力能源高新技术产品的开发、应用、推广等.(完)

更多详情,请点选重庆联合产权交易所网站(www.cquae.com/G3/128980.html)