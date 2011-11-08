《热点透视》美联储或许其实需要鼓励储蓄以实现经济目标

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson; 编译 李爽

路透纽约11月7日电---储蓄形象遭贬抑,但美国联邦储备理事会(美联储,FED)要实现其目标或许正需要储户的帮助.美联储主席贝南克上周表示,不利储户的低利率政策是有助于经济成长这个更大的利益.但无论长期来看还是短期来说,高储蓄率都与经济成长相关.贝南克不鼓励民众节俭存钱,可能反而妨碍实现他的目标.

美国储蓄占个人可支配收入的比率,已降至远低于1947-95年间平均水准7.9%.最近公布的第三季国内生产总值(GDP)数据显示,储蓄率由第二季的5.1%再降至4.5%.在2000年以来的低利率环境下,报酬微薄打压了民众储蓄意愿.美国民众在2002-07年房市景气期间还通过抵押贷款再融资取现,并因此使储蓄率为负.

2008-09年经济衰退期间这种情况不复存在,在2009年第二季储蓄率升至6.2%的高位--反映信用卡负债下降,抵押贷款再融资减少.但由于10年期公债收益率(殖利率)仅约在2%,远低于通胀率,且存款利率仍然很低,因此再次出现排斥储蓄现象也就不足为奇了.

2000年的一份研究报告将全球储蓄率和经济成长率相对比,发现一国的储蓄水平和经济扩张有相当强烈的关联性.即使以短期来看,也有一些证据指向相同情形,2009年圣路易斯联储的一项研究显示,美国储蓄率和经济成长有一季有温和的正关联,而且关联性在之後好几季上升.至少以长期来看,这表明凯恩斯学派重视消费胜过储蓄并不恰当.

美联储的双重目标是低通胀和完全就业.几年来,贝南克都把後者为重,并为此维持利率在近零水准并开启货币供应闸门.虽然这未使通胀失控,但也不是没有可能.不过这个作法使储蓄变得没有好处.虽然很难断定孰因孰果,但如果以史为鉴,那麽美国的低储蓄率对于重振经济成长并不是好兆头.(完)