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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 10:34 BJT

《外汇动态》企业需求推升美元/菲律宾披索,或攻向43.13--交易员

0215GMT--美元兑菲律宾披索PHP=PDSP受当地企业买盘提振而上涨,银行间投机客亦在挂虑意大利问题下伺机敲进.

美元兑菲律宾披索上涨0.3%至43.03,周五收盘价为42.92.周一菲律宾金融市场因适逢假期休市.

"在欧盟(EU)忧虑不散的情况下,我将伺机逢低买进,(美元兑菲律宾披索)可能会试图上探近期高位43.13,"一家欧系银行驻马尼拉的一位交易员谈到,其所指为11月3日的盘中高位.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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