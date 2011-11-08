《中国报摘》--其他报纸重要消息11月8日(II)

**经济参考报**

--知情人士透露,自美国证交会(SEC)绕过中国证监会下令德勤(中国)向其提交关于陷入会计丑闻的一家中国公司(东南融通)的客户资料後,中美两国的跨境审计监管谈判目前已陷入泥潭.

--据记者了解,今年棉农和收购加工企业交易陷入僵局,籽棉价格持续走低,一些农民出现恐慌情绪.分析人士认为,因棉花生产基础薄弱及生产成本提高,价格波动令产业链遭遇困境,部分棉花产区种植面积续下降,预计明年或再掀棉花涨价潮.

--链家地产发布研究统计称,今年来北京二手房中介共关闭门店约1,000家,为三年来最多,其中10月关闭门店177家,已连续多月单月关闭中介门店超过100家,楼市成交遇冷令中介机构遭遇生存压力.

**证券时报**

--上周沪深两市融资买入额创出了融资融券业务试点以来的新高,首次达到百亿级规模.截止上周五,两市融资融券馀额也再创新高,达到348.42亿元人民币.

--近日获得雷曼兄弟和解款项的华安基金,发布了华安国际配置基金的清算报告显示,华安基金将按每份1.001美元的份额净值向基金持有人支付清算款项,兑现保本承诺.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 尹嫄婷/刘昕; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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