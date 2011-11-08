版本:
中国
中国财经 | 2011年 11月 8日 星期二 10:40 BJT

〔中国新债〕豫园商城下周二将发行3亿元中期票据,期限五年

路透上海11月8日电---中国上海豫园旅游商城股份有限公司(600655.SS)周二公告称,将于

下周二(15日)簿记建档发行3亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

=============================================================================================

豫园商城 8 3 5 11/15簿记建档 交通银行 AA 11/17 11/18

(600655.SS)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐