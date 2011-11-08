《热点透视》进入"大到不能倒"的行列对中国银行利大于弊

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚; 编译 程琳

路透香港11月7日电---全球市值最高的七家银行中有四家是中资银行.然而在上周公布的全球29家系统重要性金融机构(G-SIFI)名单中,只有中国银行(601988.SS)榜上有名--而且还是应中国监管机构的推荐才加入进去.尽管这一名号或许会被视为负担,但它也可能是有所裨益.

有鉴于监管者下决心结束"太大而不能倒"的问题,北京将银行推上这个榜单或许多少有些奇怪.但如果中国大银行得不到发达国家同业所得到的系统重要性认可,想在全球金融领域获得更大话语权的中国政府就未免有失脸面.有一家银行拥有G-SIFI头衔後,中国就能坐上全球银行业监管的前排位置.

中国银行是个合适的选择.尽管其资产规模在中国四大国有商业银行中排名最末,但它全球化程度最高,曾经是中国外汇储备的主要管理者.目前其境外资产仍占资产负债表约30%.

但即使是这些因素,也不足以让中国银行符合G-SIFI的资格.这份排名不仅是基于规模和国际业务范围,还要考虑诸如复杂性,和对非存款的短期融资方式的依赖程度等因素.

不过,被推荐为G-SIFI是利大于弊的.其所带来的主要影响是未来中国银行核心一级资本充足率必须达到8%,高于7%的最低要求.但该行截至9月末的核心资本充足率已经达到9.9%.

受到更加严密的监管,或能帮助中国银行赢得海外业务.G-SIFI还必须就陷入危机时如何分拆制订详细计划.尽管很难想象中国政府会放任中国银行倒闭,但新身份很可能为中国银行的信用再添一层保障.

中资银行尚无有引发全球系统性危机的能力,这或许能让担心中资银行资产质量的海外投资者感到宽慰.但若中国银行从这个新身份中尝到甜头,吸引其它银行也加入其中,这种情况会有所改变.(完)