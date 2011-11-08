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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 10:38 BJT

〔日本债市〕公债价收益率曲线趋陡,静候本周两次长债标售

路透东京11月8日电---日本长期公债价格周二小跌,收益率(殖利率)曲线趋陡,本周市场将迎来两次长债标售,包括今日稍晚的续发3,000亿日圆公债.

20年期日本公债收益率JP20YTN=JBTC升0.5个基点至1.740%;30年期公债收益率JP10YTN=JBTC涨1.5个基点至1.960%.

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