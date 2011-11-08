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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 10:46 BJT

〔中国新债〕陜西煤业化工集团周五将发5亿元中期票据,期限五年

路透上海11月8日电---中国陜西煤业化工集团有限责任公司周二公告称,将于周五(11日)

簿记建档发行5亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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陜西煤业 30 5 5 11/11簿记建档 兴业银行 AAA 11/14 11/15

化工集团 招商银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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