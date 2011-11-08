〔表格〕11月4日止当周外资买超台湾股票--野村

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透11月8日电---以下是11月4日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:
外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)
一周 四周 12周 年内迄今 2010年
日本外亚洲市场 2,353 6,809 (13,874) (11,505) 63,533
印度 629 1,108 (1,649) 1,016 28,840
印尼 134 476 (542) 688 2,305
日本 -- 81 (23,440) 27,778 37,313
韩国 527 1,944 (3,267) (4,819) 19,099
菲律宾 51 84 (180) 448 1,213
台湾 839 2,283 (6,998) (8,678) 9,402
泰国 173 914 (1,237) (160) 2,674
资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)
--编译 王丽鑫;审校 龚芳
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)