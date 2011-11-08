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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 10:53 BJT

〔中国新债〕中国南车周五将发行20亿元短期融资券,期限一年

路透上海11月8日电---中国铁路机车生产商--中国南车股份有限公司(601766.SS)(1766.HK)周二

公告称,将于周五(11日)簿记建档发行20亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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中国南车 50 20 12 11/11簿记建档 中信银行 AAA 11/15 11/16

(601766.SS)(1766.HK) 北京银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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