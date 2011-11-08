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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 11:36 BJT

《IFR短评》美元兑日圆外亚洲货币因意大利问题受到温和支撑

IFR悉尼11月8日电---美元兑日圆外亚洲货币自开盘水准全线温和走高.

市场焦点在海外市场时段终于从希腊转至意大利,後者的状况也一样非常不妙,但规模大上许多.

纽约交易时段,市场出现温和涨势,市场保持谨慎,担心如果当晚意大利预算案未获通过,意大利总理贝鲁斯柯尼将辞职.

欧元和澳元温和回落,市场积极抛售,但就像之前说的那样,市场对稍作喘息式的上涨感到不踏实.

据称,卖家排队等待在1.3820上方抛售欧元/美元.(完)

--编译 白云;审校 张明钧

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