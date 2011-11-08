〔新债招标〕中国铁道债需求持续强劲,政策扶持下利率仍有下行空间(更新版)

(新增市场人士评论及更多背景)

* 七年期铁道债仍受机构宠爱,20年期债略显谨慎

* 七年债中标利率落在区间下限,投标倍数近13.7倍

* 20年期债中标利率落于区间下端,投标倍数2.04倍

* 政策扶持下,铁道债发行利率仍有下行空间

路透上海11月8日电---中国铁道部周二招标的七年期固息企业债继续受到机构宠爱,中标利率仍落在招标区间下限,投标倍数高达近13.7倍;同时招标的20年期债则稍显谨慎,利率落于区间下端,但投标倍数仍超过2倍.

分析人士指出,坊间传言,铁道债风险权重将下调至0.若实现,其与政策性银行金融债的差异将进一步缩小.在债市表现强劲背景下,受政策偏爱的铁道债发行利率还有下行空间.

"铁道债以後风险权重是0,像利率产品一样了,"华中一券商分析师并认为,目前七年期铁道债4.63%的中标利率较同期限金融债仍较高,未来肯定还会下降.

业内人士稍早透露,铁道部招标发行的七年期固息企业债,中标利率4.63%,落在招标区间下限;同时发行的20年期品种,中标利率为5.22%.两期债投标倍数分别约为13.7倍和2.04倍.

央行公开市场今日招标的一年央票发行收益率出现28个月来首次下滑.分析人士认为,这标志着货币政策或已步入逐步放松的轨道;同时也是对债市本轮行情的确认,现券收益率应该还会继续走低.[CN/MMTCN]

该期债为铁道部今年第三期铁路建设债券,总额300亿元人民币,七年和20年期品种各半,按年付息,采用单一利率(荷兰式)招标方式,其中七年期品种招标利率区间为4.63%-5.63%,20年期品种招标利率区间为5.03%-6.03%.

铁道部10月26日在银行间债市招标发行的200亿元固息企业债,七年和20年期品种各半,中标利率分别为4.93%和5.33%,均落在招标区间下限.其中,七年品种遭疯抢,投标倍数近17倍,20年债则逾3.7倍.[ID:nCN1175804]

**铁道债投资者的政策博弈**

对于20年期品种今日的表现,上述券商分析师认为,配置主要局限在保险机构;而该期限铁道债供给也较多,需求不会太旺盛.此外,投资者对债市短期表现信心充足,但长期看,不确定性还是很多.

华东一银行交易员则指出,本期七年期债需求集中在此前未参与投标的中小机构,"铁道债需求也在逐步降温".

而对于铁道债的扶持政策,该交易员认为,铁道部融资压力仍然很大,但目前债券整体走势比较乐观,铁道债自身的需求也旺盛,预计利好政策不会一次性、快速放出.

"就是在赌政策.不过好处不可能一次出尽,否则之後大家都不买账了,总得像钓鱼一样,"他表示.

据新华网此前报导,铁道部近期还将获得超过2,000亿元的融资支持,确保其资金偿付和重点项目的推进,以及配套项目的优化完善.[ID:nCN1189408]

7月下旬发生的甬温线动车追尾特大事故,以及债市资金紧张导致的收益率上行,曾一度令发行无忧的铁道债承压.之後为支持铁道债发行,财政部宣布对铁道债利息收入减半徵收企业所得税,而发改委亦发函明确铁路建设债券为政府支持债券.[ID:nCN1154558]

今日招标的企业债主承销商为宏源证券000562.SZ、银河证券、中银国际证券、瑞银证券、安信证券和西南证券(600369.SS),其中宏源证券为牵头主承销商.

该期债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保.中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人主体和本期债项信用评级均为AAA.该期债11月9日开始分销,缴款截止时间为11月9日上午12:00.(完)