〔日本股市〕早盘收低,受意大利与奥林巴斯负面消息拖累

路透东京11月8日电---日本股市日经指数周二早盘收低,意大利议会对预算改革进行投票之前,该国借款成本飙升,使投资者保持谨慎.而受丑闻打击的奥林巴斯(7733.T)大跌,之前该公司表示并购资金被用于弥补证券损失.

一些对意大利有曝险的个股因该国问题承压,野村控股(8604.T)大跌近7%.