《快速分析》中国一年央票发行收益率逾两年来首降,确认政策放松基调

* 一年央票发行收益率28个月来首次下滑

* 一二级利差倒挂消失引爆需求

* 央行顺势下调发行收益率,确认政策放松基调

作者 边竞

路透上海11月8日电---中国宏观政策虽已确立适度微调的基调,但对于货币政策的调整力度究竟有多大,市场仍有不小分歧.而随着公开市场一年央票发行收益率逾两年来首次下滑,标志着货币政策或已步入逐步放松的轨道.

业内人士指出,如果说此前三年央票发行利率下降是一个领先性的指标,一年央票收益率再降可以说是一个确认性的指标,因为一年央票更多被视作基准性的市场利率,这对判断货币政策走向有更重要的参照意义.

他们还认为,一年央票发行收益率下滑也是对债市本轮行情的确认,现券收益率应该还会继续走低.

央行公告显示,今日公开市场招标的100亿元人民币一年期央票,中标价96.55元人民币,对应收益率下降1个基点(bp)至3.5733%,为28个月来首次下降,此前市场预期可能下滑不超过5个bp.

"这个还是有点出乎意外的,市场觉得央行没那麽快动一年的,因为现在一二级利差也没有多大,也就3-5个(基)点的水平,这次下调对债市以及整个金融市场都是一个比较明确的指示作用,"国泰君安证券固定收益部宏观策略研究主管周文渊称.

他指出,10月经济数据可能较差,与PMI指数反映的情况一致,为提振经济,政策需要有所放松,而明日将公布10月居民消费价格指数(CPI),涨幅有可能低于市场预期的5.5%-5.8%,通胀压力缓和也为央行的後续操作提供了空间.

路透调查显示,中国10月CPI同比涨幅预计降至5.5%,环比涨幅则大降至0.1%;工业生产者出厂价格(PPI)同比涨幅亦回落至5.7%,上月为6.5%.[ID:nCN1195996]

央行上周二发行的100亿元一年期央票,发行价96.54元,对应收益率连续第10次持平于3.5840%;同时并未进行正回购操作.中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期央票最新收益率为3.5563%.

公开市场一年央票发行收益率上次走低还是在2009年7月9日,当时在暂停发行近八个月後,一年央票发行收益率从2.2495%降至1.5022%.

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定,最近一次发行为10月20日.

央行公开市场上周净投放资金额为960亿元;此前则连续两周净回笼资金.(完)