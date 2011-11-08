〔中国债市动态〕现券收益率全线大跌,央票发行利率下行助燃政策放松预期

路透北京11月8日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率全线大跌,因公开市场一年期央票发行收益率逾两年来首次下跌,令货币政策放松预期得到进一步确认.

"今天早上开盘,市场就在赌一年期央票(发行)利率会下,所有央票都被点了一圈,国债、金融债、信用债也都下了不少."北京一大行交易员称,相对来说,债市收益率曲线的短端跌得更多.

中国央行公告显示,稍早招标发行的100亿元人民币一年期央票,中标收益率为3.5733%,较上周下行1.07个基点(bp),为28个月以来首次下降.

该交易员并表示,央票发行收益率意外下跌,这使得大家对政策进一步放松的预期更强,增添了投资者的做多热情.

"今天(债市收益率)这个跌幅,确实太大,以前的准备金率下调,才有这个跌幅,...央行可能真的想放松了."华东一银行交易员还表示.

该交易员并称,央票发行收益率下跌,可能和即将公布的经济金融数据较低有关,"但经济是否真的差到需要开始准备降息的地步,还真搞不清楚".

中国国家统计局将于周三(9日)公布10月份居民消费价格指数(CPI)和固定资产投资等主要经济数据.路透调查显示,中国国内通胀在第三季出现拐点後,10月料继续回落,当月居民消费价格(CPI)同比涨幅降至5.5%,环比涨幅则大降至0.1%.[ID:nCN1195996]

剩馀期限近一年的国债110020券CN110020=CFXS开市报100.7732元,对应收益率为2.95%,随後价格走高并触及100.9415元,对应收益率为2.75%.(完)