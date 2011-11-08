〔中国债市动态〕现券收益率全线大跌,央票发行利率下行助燃政策放松预期

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透北京11月8日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率全线大跌,因公开市场一年期央票发行收益率逾两年来首次下跌,令货币政策放松预期得到进一步确认.
"今天早上开盘,市场就在赌一年期央票(发行)利率会下,所有央票都被点了一圈,国债、金融债、信用债也都下了不少."北京一大行交易员称,相对来说,债市收益率曲线的短端跌得更多.
中国央行公告显示,稍早招标发行的100亿元人民币一年期央票,中标收益率为3.5733%,较上周下行1.07个基点(bp),为28个月以来首次下降.
该交易员并表示,央票发行收益率意外下跌,这使得大家对政策进一步放松的预期更强,增添了投资者的做多热情.
"今天(债市收益率)这个跌幅,确实太大,以前的准备金率下调,才有这个跌幅,...央行可能真的想放松了."华东一银行交易员还表示.
该交易员并称,央票发行收益率下跌,可能和即将公布的经济金融数据较低有关,"但经济是否真的差到需要开始准备降息的地步,还真搞不清楚".
中国国家统计局将于周三(9日)公布10月份居民消费价格指数(CPI)和固定资产投资等主要经济数据.路透调查显示,中国国内通胀在第三季出现拐点後,10月料继续回落,当月居民消费价格(CPI)同比涨幅降至5.5%,环比涨幅则大降至0.1%.[ID:nCN1195996]
剩馀期限近一年的国债110020券CN110020=CFXS开市报100.7732元,对应收益率为2.95%,随後价格走高并触及100.9415元,对应收益率为2.75%.(完)
--发稿 钟华; 审校 林高丽
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)