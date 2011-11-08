〔中国公开市场〕一年央票发行收益率28个月来首降,政策微调信号渐强(更新版)

(新增公告内容和交易员评论,市场反应)

* 一年央票收益率3.5733%,28个月以来首次下降

* 央行不愿回收太多流动性,微调信号愈发明显

* 央行28天期正回购操作,中标利率持平

* 二级市场现券收益率全线大跌

路透北京11月8日电---中国央行公开市场一年央票中标收益率28个月以来首次下降,货币政策放松微调信号愈发强烈.市场人士表示,一年央票相对价值很好,机构资金在较低标位追逐之,央行不愿回收太多流动性,致发行利率下行.

央行公告显示,稍早发行的100亿元人民币一年期央票,发行价96.55元,对应收益率3.5733%,较上周下行1.07个基点(bp);同时并进行了300亿元28天期正回购操作,中标利率持平于2.80%.

"一年央票发行收益率下行,央行动作挺大,表明了其微调放松的态度,"北京一国有银行交易员指出,"发行量太小,发多点(发行利率)可以持平的.央行可能不想紧缩很多的量,想要保持市场流动性的充裕,放松的趋势很明显."

上述交易员并指出,虽然一年央票发行收益率继续下行的空间不会很大,但是作为指标利率,在经济增速和通胀水平双双回落的大背景下,一年央票发行利率的下调,至少表明了央行的态度.

"态度很重要,想象的空间大,影响还蛮多的,"他说.

央票结果立即全面打压二级市场现券收益率.剩馀期限近一年的国债110020券CN110020=CFXS开市报100.7732元,对应收益率为2.95%,随後价格走高并触及100.9415元,对应收益率为2.75%.[CN/CN]

上月20日公开市场发行的三年央票发行利率逾15个月来首次下降,即曾引起货币政策放松猜测.随後上月末国务院召开常务会议称,要继续采取有力措施稳定物价总水平,但同时也重申要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调.市场并有传闻央行早先已有从信贷等角度开始执行.[ID:nCN1184592]

中国国家统计局将在周三公布10月国内居民消费价格(CPI)及工业生产者出厂价格(PPI)等数据.根据路透综合21家机构预测中值结果显示,中国国内通胀在第三季出现拐点後,10月CPI料继续回落至5.5%,同期消费、工业生产和投资增速预计略微下滑.[ID:nCN1195996]

中金公司则在最新的利率周报中预计,从基本面来看,10月份宏观经济数据方面,通胀和经济增长低于市场预期的可能性更大.[ID:nCN1200942]

央行上周二发行的100亿元一年期央票,发行价96.54元,对应收益率连续第10次持平于3.5840%;同时并未进行正回购操作.

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期央票最新收益率报为3.5563%.

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定,最近一次发行为10月20日.

央行公开市场上周投放资金额为960亿元;此前则连续两周净回笼资金.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 100

(周四) 待定

正回购 (周二) 300

(周四) 待定

央票到期 390

正回购到期 700

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