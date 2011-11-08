〔中国货币市场〕回购利率稳固震荡,政策真空期内缺乏下行动力

"(市场)维持一个相对平衡,毕竟也没有下调存款准备金,...没有其他政策出台的话,大幅上升或下降的幅度都不会太大."上海一券商交易员称.

该交易员指出,央行今日重启了暂停一周的正回购操作,表明平滑公开市场到期量的用意.而28天的正回购也能够增加调节资金面的灵活性.