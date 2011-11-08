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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 11:21 BJT

〔中国货币市场〕回购利率稳固震荡,政策真空期内缺乏下行动力

路透上海11月8日电---中国银行间市场周一早盘回购利率CNREPO=CFXS窄幅震荡,虽资金面维持宽松,但政策真空期内,回购利率持续下行缺乏动力.

"(市场)维持一个相对平衡,毕竟也没有下调存款准备金,...没有其他政策出台的话,大幅上升或下降的幅度都不会太大."上海一券商交易员称.

该交易员指出,央行今日重启了暂停一周的正回购操作,表明平滑公开市场到期量的用意.而28天的正回购也能够增加调节资金面的灵活性.

"(正回购)说明央行对货币政策还未到全面放松的时候."她并称.

业内人士透露,央行公开市场今日将进行300亿元的正回购操作,期限28天.而央行上周二并未进行正回购操作.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:09 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

=====================================================================

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.122 3.1059 +1.61

七天CN7DRP=CFXS 3.5619 3.5814 -1.95

14天CN14DRP=CFXS 3.6216 3.627 -0.54 ---------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.1296 3.1035 +2.61

七天CHICNY7D=CFXS 3.5694 3.615 -4.56

====================================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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