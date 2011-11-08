〔中国货币市场〕回购利率稳固震荡,政策真空期内缺乏下行动力

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透上海11月8日电---中国银行间市场周一早盘回购利率CNREPO=CFXS窄幅震荡,虽资金面维持宽松,但政策真空期内,回购利率持续下行缺乏动力.
"(市场)维持一个相对平衡,毕竟也没有下调存款准备金,...没有其他政策出台的话,大幅上升或下降的幅度都不会太大."上海一券商交易员称.
该交易员指出,央行今日重启了暂停一周的正回购操作,表明平滑公开市场到期量的用意.而28天的正回购也能够增加调节资金面的灵活性.
"(正回购)说明央行对货币政策还未到全面放松的时候."她并称.
业内人士透露,央行公开市场今日将进行300亿元的正回购操作,期限28天.而央行上周二并未进行正回购操作.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:09 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.122 3.1059 +1.61
七天CN7DRP=CFXS 3.5619 3.5814 -1.95
14天CN14DRP=CFXS 3.6216 3.627 -0.54 ---------------------------------------------------------------------
人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.1296 3.1035 +2.61
七天CHICNY7D=CFXS 3.5694 3.615 -4.56
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--发稿 刘昕; 审校 曾祥进
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)