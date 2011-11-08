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市场报道 | 2011年 11月 8日 星期二 14:59 BJT

〔瑞士数据〕第四季消费者信心指数为负24,路透预估为负27

路透苏黎世11月8日电---瑞士联邦经济总局周二表示,瑞士第四季消费者信心指数为负24,路透预估为负27,第三季为负17.(完)

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