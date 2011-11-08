〔德国数据〕9月贸易顺差增至153亿欧元,出口较前月意外上升0.9%

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透柏林11月8日电---德国联邦统计局周二公布,9月德国出口意外上升,贸易顺差因此大幅扩大,同时进口下降.
德国9月经季节调整的贸易顺差为153亿欧元,优于路透调查中12位分析师预估的125亿欧元.8月为顺差138亿欧元.
出口较前月增长0.9%.进口下降0.8%,分析师原预期出口下滑1.0%,进口成长0.3%.
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--编译 李爽;审校 蔡美珍
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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