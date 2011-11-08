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市场报道 | 2011年 11月 8日 星期二 15:13 BJT

〔德国数据〕9月贸易顺差增至153亿欧元,出口较前月意外上升0.9%

路透柏林11月8日电---德国联邦统计局周二公布,9月德国出口意外上升,贸易顺差因此大幅扩大,同时进口下降.

德国9月经季节调整的贸易顺差为153亿欧元,优于路透调查中12位分析师预估的125亿欧元.8月为顺差138亿欧元.

出口较前月增长0.9%.进口下降0.8%,分析师原预期出口下滑1.0%,进口成长0.3%.

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--编译 李爽;审校 蔡美珍

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