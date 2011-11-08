〔日本个股〕奥林巴斯解除一高管职务,因其违规弥补往年证券投资损失

路透东京11月8日电---奥林巴斯(Olympus)(7733.T)周二公布,已解除执行副总裁Hisashi Mori的职务,此前他被发现涉及使用资金弥补往年证券投资损失.

声明并称,当时的公司稽核员Hideo Yamada已主动辞职,公司已要求一个第三方委员会扩大对递延损失的调查.(完)