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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 11:58 BJT

〔日本个股〕奥林巴斯解除一高管职务,因其违规弥补往年证券投资损失

路透东京11月8日电---奥林巴斯(Olympus)(7733.T)周二公布,已解除执行副总裁Hisashi Mori的职务,此前他被发现涉及使用资金弥补往年证券投资损失.

声明并称,当时的公司稽核员Hideo Yamada已主动辞职,公司已要求一个第三方委员会扩大对递延损失的调查.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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