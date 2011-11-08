版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 8日 星期二 11:41 BJT

《全球市场》亚股上涨,但意大利债务忧虑令涨幅受限

* MSCI不含日本亚太股指上涨0.4%,日经指数下跌0.17%

* 欧元下跌0.1%,美元指数上涨0.1%

* 美元上涨令金价承压

路透东京11月8日电---亚洲股市周二上涨,但涨幅受限,因市场担心债券收益率(殖利率)飙升可能削弱意大利融资能力,并加剧欧元区金融动荡,同时希腊在新总理人选上面临困难.

摩根士丹利资本国际公司(MSCI)不含日本的亚太股指.MIAPJ0000PUS上涨0.4%,日本股市日经指数.N225下跌0.17%.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐