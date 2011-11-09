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中国汇市 | 2011年 11月 9日 星期三 09:39 BJT

〔中国数据〕10月CPI同比上涨5.5%,PPI同比涨5.0%--国家统计局

路透北京11月9日电---中国国家统计局周三公布10月宏观经济指标如下(%):

实际值 调查中值 区间 前值 去年同期

居民消费价格指数(CPI)同比 5.5 5.5 5.3-5.8 6.1 4.4

CPI环比 0.1 0.1 -0.1-0.3 0.5 ~

工业生产者出厂价格指数(PPI)同比 5.0 5.7 5.4-6.3 6.5 5.0

PPI环比 -0.7 ~ ~ 0.0 ~

注: ~表示无相应数据.(完)

欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.

--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良

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