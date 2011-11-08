〔中国汇市〕人民币兑美元早盘略升,紧缩政策放松基调确立暂未明显影响

* 人民币兑美元小幅走强

* 一年央票发行收益率28个月来首次下滑

* 紧缩政策放松基调确立,但暂未影响汇市

路透上海11月8日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周二早盘小幅走升.20国集团(G20)峰会结束,短期外围因素消失後,人民币走势趋于平淡,汇价延续了近期盘整的态势.

交易员并表示,尽管一年央票发行收益率28个月来首次下滑,确认紧缩政策放松基调,汇市对此反应平淡,但从远期来讲,经济进入降息周期,有助于缓解人民币升值压力.

北京时间11:57,人民币兑美元即期报6.3470元,较上日收盘6.3510元上涨.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3247元,上日中间价为3212元.

"(人民币汇率)波动不是很大."上海一银行交易员表示,"现在看,货币政策放松的迹象没有对汇率有明显的影响."

该交易员并指出,人民币汇率主要还是取决于央行汇率政策,按照过去经验,货币政策一般不会造成汇价大幅波动;而在G20峰会後,外围干扰因素减弱,预计近期人民币还将延续盘整的态势.

北京时间12:02,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3360/90,上日尾盘为6.3510元;香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3685/45元,上日尾盘报6.3805元.

东京汇市瑞士当局进一步干预的威胁,使得瑞郎周二在亚洲盘初受压,而随着欧元区债务忧虑由希腊转向意大利,欧元兑美元也苦苦挣扎.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)