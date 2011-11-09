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市场报道 | 2011年 11月 9日 星期三 13:52 BJT

〔中国数据〕10月工业增加值同比增13.2%,略低于市场预期--国家统计局

路透北京11月9日电---中国国家统计局周三公布10月宏观经济指标如下(%):

实际值 调查中值 区间 前值 去年同期

社会消费品零售总额同比 17.2 17.4 16.8-17.9 17.7 18.6

环比 1.30 ~ ~ 1.35 ~

工业增加值同比 13.2 13.4 12.8-14.0 13.8 13.1

固定资产投资(不含农户)(1-10月) 24.9 24.7 23.6-25.0 24.9 24.4

环比 1.34 ~ ~ 0.19 ~

注: ~表示无相应数据.(完)

欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.

--发稿 李然; 审校 乔艳红

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