〔中国数据〕10月工业增加值同比增13.2%,略低于市场预期--国家统计局

美国股市：微幅收低，油价下挫拖累能源股领跌
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。
路透北京11月9日电---中国国家统计局周三公布10月宏观经济指标如下(%):
实际值 调查中值 区间 前值 去年同期
社会消费品零售总额同比 17.2 17.4 16.8-17.9 17.7 18.6
环比 1.30 ~ ~ 1.35 ~
工业增加值同比 13.2 13.4 12.8-14.0 13.8 13.1
固定资产投资(不含农户)(1-10月) 24.9 24.7 23.6-25.0 24.9 24.4
环比 1.34 ~ ~ 0.19 ~
注: ~表示无相应数据.(完)
欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.
--发稿 李然; 审校 乔艳红
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