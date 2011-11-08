〔路透基点〕台湾台虹科技15亿台币循环贷款案更多细节出炉--RLPC

路透香港11月8日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,台湾台虹科技股份有限公司等额15亿台币双币循环信用贷款更多相关细节.

台湾银行与台北富邦银行是本贷款案的委托主办行兼额度分配行,他们正邀请银行分三个层次参贷:

承贷3亿台币以上的银行获得委托主办行兼额度分配行头衔,以及先付费用20基点;

承贷2-2.99亿台币的银行获得共同主办行头衔,以及费用10基点;

承贷1-1.99亿台币的银行获得经理行头衔,以及费用5基点.

此前报导,台湾银行为贷款管理行,台北富邦银行为文件管理行.

这项无担保贷款年限为三年,可选择延期两年,可用台币或美元.

贷款利率与借款人的税前净利相连结:

如果借款人的税前净利等于或大于零,贷款利率为次级市场商业票据利率或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码75基点.

如果借款人的税前净利小于零,贷款利率为次级市场商业票据利率或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码85基点.

起始利率为75基点.

台币贷款的税前利率不得低于1.6%;美元贷款部分则是如果台北银行间美元利率(TAIFX)和LIBOR利差超过30基点,借款人将支付超出部分的利息.

如果额度动用不足50%,借款人需支付承诺费15基点.

这项循环信用贷款三年後到期时需一次偿还本金.如果动用了延期选项,贷款将从第42个月起每半年分四期平均缩减.

财务约束性指标包括:流动比率最低1倍,负债比率最高1.5倍,利息覆盖倍数不低于3倍,有形净值最低40亿台币.

贷款将作为营运资本.

最後回复截止期限为12月初.

台虹科技生产软性铜箔基层板及保护胶片.(完)