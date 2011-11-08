〔路透基点〕宁夏锦宁巨科新材料获得7亿元人民币贷款--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透香港11月8日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导,宁夏锦宁巨科新材料股份有限公司于10月26日签署7亿元人民币五年期贷款.
中国银行浙江分行担任主办行.中国建设银行宁夏分行为参贷行,每家银行承贷3.5亿元人民币.
消息人士称,贷款利率高于中国人民银行利率的100%,借款人支付包含所有费用在内125-130%价码.在两年宽限期过後,借款人每半年一次不等额分期偿还贷款.
贷款用于该公司铝板、铝带和薄铝板的生产项目.
该公司位于中国宁夏,是杭州锦江集团、浙江巨科铝业有限公司与浙江鑫鼎铝业股份有限公司的合资企业.
根据杭州锦江集团网站信息,该金属铝生产项目总投资超过30亿元人民币,今年4月开工兴建.项目总产能预计为40万吨.(完)
--编译 李春喜;审校 王洋
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* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)