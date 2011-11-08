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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 14:34 BJT

〔路透基点〕宁夏锦宁巨科新材料获得7亿元人民币贷款--RLPC

路透香港11月8日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导,宁夏锦宁巨科新材料股份有限公司于10月26日签署7亿元人民币五年期贷款.

中国银行浙江分行担任主办行.中国建设银行宁夏分行为参贷行,每家银行承贷3.5亿元人民币.

消息人士称,贷款利率高于中国人民银行利率的100%,借款人支付包含所有费用在内125-130%价码.在两年宽限期过後,借款人每半年一次不等额分期偿还贷款.

贷款用于该公司铝板、铝带和薄铝板的生产项目.

该公司位于中国宁夏,是杭州锦江集团、浙江巨科铝业有限公司与浙江鑫鼎铝业股份有限公司的合资企业.

根据杭州锦江集团网站信息,该金属铝生产项目总投资超过30亿元人民币,今年4月开工兴建.项目总产能预计为40万吨.(完)

--编译 李春喜;审校 王洋

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