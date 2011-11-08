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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 12:45 BJT

《外汇动态》美元/韩元转升,因部分海外宏观基金买入

0433GMT--多位交易员称,美元兑韩国韩元KRW=KFTC转升,因部分海外宏观基金买入.

美元兑韩元升至1,117.3,昨日收盘价为1,116.9.稍早,该货币对一度跌至1,113.5.

交易员表示,市场仓位情况接近中性,不过一些人目前可能持有美元兑韩元多仓.(完)

--编译 兰秀娟;审校 丁琦

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