〔东京汇市〕瑞郎承压同时欧元富有韧性,关注意大利公债标售

路透东京11月8日电---瑞士当局可能再次干预汇市的威胁,使得瑞郎周二在亚洲时段继续承压,同时欧元兑美元亦表现乏力,因意大利公债收益率(殖利率)飙升至14年高位,而且希腊也在急于推举新总理.

瑞郎周一全面下滑,此前瑞士央行官员拉高分贝警告称,必要时将有进一步抑制汇率的行动.瑞士央行在9月时设定了瑞郎兑欧元汇率的1.20瑞郎上限,并誓言会尽一切所能紧守该水准.