版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 12:53 BJT

〔东京汇市〕瑞郎承压同时欧元富有韧性,关注意大利公债标售

* 瑞郎大跌後仍承压,因仍然忧虑当局干预汇市

* 欧元承压增大,因意大利投票临近

* 希腊急于选出新总理以实施援助计划

* 欧元兑美元现汇具有韧性,但风险逆转指标暗示存在强烈的焦虑

* 关注11月14日的意大利公债标售

路透东京11月8日电---瑞士当局可能再次干预汇市的威胁,使得瑞郎周二在亚洲时段继续承压,同时欧元兑美元亦表现乏力,因意大利公债收益率(殖利率)飙升至14年高位,而且希腊也在急于推举新总理.

瑞郎周一全面下滑,此前瑞士央行官员拉高分贝警告称,必要时将有进一步抑制汇率的行动.瑞士央行在9月时设定了瑞郎兑欧元汇率的1.20瑞郎上限,并誓言会尽一切所能紧守该水准.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐