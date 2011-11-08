版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 13:12 BJT

〔中国新债〕河北出版传媒集团下周二将发行5亿元中期票据,期限三年

路透上海11月8日电---中国河北出版传媒集团有限责任公司周二公告称,将于下周二(15日)

簿记建档发行5亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

=============================================================================================

河北出版 -- 5 3 11/15簿记建档 光大银行 AA 11/16 11/17

传媒集团 兴业银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 冉莹; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐