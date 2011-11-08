美参议员指责中国向其供应伪劣武器部件

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿11月7日电---美国参议院两名重要成员周一称，中国未能对大量流入美国武器系统的伪劣零部件加以控制，美方将就此问题采取行动。

美国参议院军事委员会主席莱文（Carl Levin）称，自2009年以来，该委员会调查人员发现1,800例伪劣零部件事件，涉及零部件数量达100万，并且这“只是冰山一角”。

他在新闻发布会上说：“如果中国不及时采取措施，我们将视所有来自中国的电子零部件为可疑伪劣品。”他表示，补救措施是，美国可以要求对来自中国的电子零部件进行检查，并且费用由发货方承担。

莱文表示，美国国防系统所需零部件从很多不同地方购买，经常发现伪劣产品夹杂其中。美国商务部报告称，来自中国的伪劣产品出现的频率，比所有其他国家高出近五倍。

他对记者称：“伪劣零部件正大量流入国防供应链，对我们的军队构成安全威胁，也浪费我们大量财力。”他指出，伪劣产品每年让美国电子产业损失约75亿美元。

他表示，参议院军事委员会将引入相关措施，使国防供应商和国防部将伪劣零部件从供应链中剔除。他指责中国对此事并未严肃处理。

该委员会中的共和党参议员麦凯恩（John McCain）也表示，此事很严肃，应作为首要任务处理，因为伪劣品给美国军队带来真正危险，也加大武器系统的花费。

麦凯恩说：“如果弹道拦截导弹无法击中目标，直升机飞行员无法发射导弹，或者任何其他因为伪劣部件而导致任务失败，这些风险都是无法容忍的。”

麦凯恩表示，此事是中美关系挑战中的一部分，显示出中国“作为国际体系中的一个负责任利益相关者，并未在某些重要领域完成其义务”。（完）