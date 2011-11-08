希拉里：美国利益有时与中东民主改革冲突

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿11月7日电---美国国务卿希拉里周一称，美国支持中东实现民主，此举有时与美国利益冲突，但她表示，民主自由是长期稳定的最佳保障。

在白宫回应“阿拉伯之春”的演讲中，希拉里含蓄指责，埃及前总统穆巴拉克下台後，执政的军事委员会在选举问题上推进过慢。

她也承认，美国有时会区别对待各种民主运动，称没有完全相同的情况，当情况背离美国利益时，会迫使美国政府采取不同立场。

希拉里在美国国家民主研究所（NDI）的演讲中，回应了美国为何建立军事联盟，迫使利比亚独裁者卡扎菲下台，但却对叙利亚更为谨慎等问题。

美国介入利比亚的理由——保护平民，看起来也是介入叙利亚问题的有效理由。活动人士称，叙利亚总统阿萨德（Bashar al-Assad）的部队已杀害数以百计试图推翻其统治的平民。

希拉里称：“有时，像在利比亚，我们能与许多国家联手，从而保护平民，并在美国不损失一兵一卒的情况下，帮助人民解放他们的国家。”

“在另一些情况中，为实现相同目标，我们不得不单独行动，这代价更高，风险更大，甚至可能需要派遣地面部队。”

“我们的选择也反映了美国在当地的其它利益，这些对美国人民的生活有真正的影响，包括打击基地组织，为盟友提供防御，确保能源供应。”（完）