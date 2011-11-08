〔中国投资〕未来三年对外直接投资额有望每年增长20%-30%--安永

路透北京11月8日电---国际会计和咨询公司安永[ERNY.UL]周二预计,未来三年,中国对外直接投资额有望每年增长20%-30%,其中巴西、阿根廷、澳大利亚和加拿大仍是资源领域首选投资目的地.

中国海外投资业务部(COIN)最新研究提供数据显示,2010年,中国对外直接投资额为688.1亿美元,创历史最高纪录,同比增长21.7%,对外直接投资额位居当年全球第五.

针对中资企业境外并购方面,去年,交易总量和交易总额分别为72宗和3,600万美元;今年前9个月,上述两项数据分别达57宗和2,140万美元.从交易量和交易额分析,资源类行业(能源和采矿)仍处于各行业之首.

从并购目的地看,2010年和2011年前9个月的交易总量中,美国所占比例居各国之首,分别为19.3%和19%.这主要是因为美国多元化的市场囊括了不同的行业,包括能源、汽车、工业、服务业等.

报告特别指出,尽管2011年欧洲发生信用危机,但与去年相比,2011年前9个月金融服务行业交易仍然非常稳定,没有出现重大交易.

安永交易咨询服务合伙人吴正希就此表示,"金融领域的并购非常复杂,涉及到当地的监管、宏观等等因素,涉及面大,中国银行业,或者说中国金融领域的企业步伐非常谨慎,我认为这是值得的,金融领域的并购必须非常小心."(完)