《亚洲经济分析》亚洲政策困局:对欧债危机按兵不动还是先发制人?

亚洲经济记者 Emily Kaiser

路透11月7日电---亚洲央行官员在应对欧债危机上主要有两个选择:耐心等待并寄望出现稳妥的解决方案,或者以降息的形式买一份保险.

除印度尼西亚和澳洲外,亚洲政策当局普遍选择观望.

但两种处理方式都蕴藏风险.

亚洲对欧洲的出口已经下滑,倘若欧债危机蔓延至意大利这样的大型经济体,全球经济成长势必遭受打击.马来西亚和韩国等仰赖出口的国家恐难作出迅捷反应以避免经济急剧滑落.

但如果欧债危机逐步消退,采取先发制人的措施可能会有负面作用.因欧元区动荡而离场观望的全球投资者将重返市场,大量资金会涌入快速成长、容易形成泡沫的亚洲.

野村证券亚洲首席分析师苏泊莱曼(Rob Subbaraman)提出快速降息的两条理由,但抛出六个论据建议谨慎行事.

他指出,通胀可能已经触顶,但仍在高位运行;亚洲国家的经济表现正处于或接近其潜在成长率;过去两年来信贷迅速扩张;且利率仍相对处于低位.

"如果全球避险心态降温,亚洲可能再次吸引庞大资本流入,使得经济过热风险升高,"苏泊莱曼表示,"亚洲央行之所以不采取大规模先发制人的宽松措举,我们认为这就是最强有力的理由."

韩国和马来西亚均订于周五举行利率政策会议,外界普遍预期其将按兵不动.

"我们认为(马来西亚)意外降息的可能性约为20%,主要是因为有欧洲债务危机,"美银美林驻新加坡的分析师Chua Hak Bin在周五写给客户的研究报告中表示.

希腊政治人物周日同意组成联合政府以通过欧元区纾困案,似乎已缓解了希腊立即违约及延烧到意大利的威胁.

但投资人大有担心的理由.欧洲领导人一再拟出看似能平息危机的计画,但没几周危机火舌又冒出,有时甚至只消几天后又再度窜出.

在分析师看来,印尼央行是最有可能降息的亚洲央行,其将于周四召开会议.该央行10月推出意外宽松举措,且总裁上周表示存在更多降息空间.

对于印尼央行本周是再度降息,还是再等一个月以观察欧洲形势进展,接受路透调查的分析师意见不一.

基于周一公布的第三季经济成长报告判断,印尼经济状况好于该地区多数经济体.印尼第三季国内生产总值(GDP)同比增长6.5%,略低于接受路透访问的分析师的预估,但与上半年增速保持一致.

相比之下,中国第三季GDP同比增速从前季的9.5%放缓至9.1%;而明年GDP增速料十年来首次跌破9%.

泰国在降息名单中紧随印尼之後,因为严重的洪灾已经扰乱其汽车制造业并令游客望而却步.泰国央行表示,如有必要将召开紧急会议下调利率.

**心有余而力不足**

若不考虑欧洲因素,亚洲的利率形势将会截然不同.欧洲债务危机令亚洲各国紧缩周期提前终结.根据德意志银行估算,2010年初以来,亚洲的加息幅度平均为两个百分点,但通胀升幅超出三个百分点.

在野村证券亚洲首席分析师苏伯莱曼追踪的11个国家中,八个国家的通胀率高于指标利率,这是另一个支持政策暂时按兵不动而非放宽的理由.

这种负利率环境挫伤了传统储蓄的积极性,驱使资金流向其他形式的投资且加剧资产价格泡沫的风险,特别是中国、香港和新加坡的房地产泡沫.

这就有助于解释,中国即便在其经济放缓程度远超印尼的情况下,仍不愿降息的原因.

从北京传出的时髦词汇是"微调"政策,多半可能会向信贷严重匮乏的领域挹注更多资金,放宽对中小企业的信贷,可能还会下调处于纪录高位的银行存款准备金率.

但中国国务院10月29日称,要"坚定不移"地搞好房地产调控,给房价降温.[ID:nCN1184592]

通胀压力有所缓解,使政策空间更为宽松一些.中国周三即将公布10月居民消费价格指数(CPI),该指数料较上年同期上升5.5%,较9月的6.1%有大幅回落.

"我们对近期的基本预期仍然是'有选择'或'有针对'地放松.但我们认为,若经济--包括房地产市场在内--进一步下滑,(中国)政府就将采取行动,"巴克莱资本分析师常建在周五的研究报告中写道.(完)