〔中国货币市场〕回购利率维稳,央票发行利率下行透露政策微调信号(更新版)

(新增回购定盘利率,Shibor报价和评论)

路透上海11月8日电---中国银行间市场周二早盘回购利率CNREPO=CFXS窄幅波动.稍早发行的一年期央票收益率下降,透露出政策微调信号,但在实质性松动政策出台前,回购利率基本持稳.

华南一券商交易员表示,今日发行的一年期央票收益率下降,显示央行并不愿意回收当量流动性,而今日也进行了正回购操作,平滑公开市场到期资金,整体来看微调政策信号明显.

作为指标利率的一年期央票收益率28个月以来首次下降,引起市场普遍关注.不过下行的幅度有限,似乎显示央行并不希望释放明显的降息信号.

"这目前只是个预期,在真金白银没有注入市场前,(市场)因该还是会保持不松不紧的状态."北京一交易员称.

他认为,货币市场受当日实际流动性影响明显,虽微调预期能提振信心,在尚无实际资金注入前,回购利率难以大幅下降.

"(市场)维持一个相对平衡,毕竟也没有下调存款准备金,...没有其他政策出台的话,大幅上升或下降的幅度都不会太大."上海一券商交易员称.

中国今日央行公开市场一年央票中标收益率下降,传递出货币政策放松微调的信号.市场人士表示,一年央票相对价值很好,机构资金在较低标位追逐之,央行不愿回收太多流动性,致发行利率下行. [ID:nCN1203162]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:22 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.1219 3.1059 +1.60

七天CN7DRP=CFXS 3.5619 3.5814 -1.95

14天CN14DRP=CFXS 3.6217 3.627 -0.53

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.127 3.1035 +2.35

七天CHICNY7D=CFXS 3.568 3.6150 -4.70

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.1360 3.1040 +3.20

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.5700 3.5704 -0.04

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.6200 3.6300 -1.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.1117 3.0933 +1.84

七天SHICNYSWD= 3.5583 3.5683 -1.00

三个月SHICNY3MD= 5.7100 5.7221 -1.21

====================================================================(完)