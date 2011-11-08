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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 13:44 BJT

〔澳洲股市〕清淡交投中收涨0.5%,意大利债务忧虑限制涨势

路透悉尼11月8日电---澳洲股市周二在清淡交投中收高0.5%,资源与金融股领涨,但意大利指标公债收益率周一触及14年高位,令投资者仍对欧洲债务形势保持警惕.

材料板块涨幅居前,全球矿商力拓(Rio Tinto)(RIO.AX)(RIO.L)涨逾1.4%,铁矿石企业Fortescue(FMG.AX)升2.9%.

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