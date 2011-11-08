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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 13:49 BJT

〔国际油市〕布兰特原油下跌,意大利公债收益率飙升令欧元区疑虑重燃

路透新加坡11月8日电---布兰特原油周二小幅下跌,因意大利主权债务问题,使得对欧元区经济急剧放缓的忧虑重燃,盖过伊朗供应可能中断以及冬季能源需求旺盛等因素的影响.

0513GMT,布兰特原油期货LCOc1跌0.21美元,报每桶114.35美元.周一上涨2.59美元,报114.56,涨幅为逾七周来最大.

美国原油期货CLc1跌0.01美元,报每桶95.51,稍早一度涨至95.87美元.

意大利目前超过希腊成为欧元区稳定的主要威胁,之前该国公债收益率(殖利率)飙升,危及该国的融资能力.这个欧元区第三大经济体的借款成本升至1997年以来最高,市场广泛认为这个水平难以为继.

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