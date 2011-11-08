〔国际油市〕布兰特原油下跌,意大利公债收益率飙升令欧元区疑虑重燃

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透新加坡11月8日电---布兰特原油周二小幅下跌,因意大利主权债务问题,使得对欧元区经济急剧放缓的忧虑重燃,盖过伊朗供应可能中断以及冬季能源需求旺盛等因素的影响.
0513GMT,布兰特原油期货LCOc1跌0.21美元,报每桶114.35美元.周一上涨2.59美元,报114.56,涨幅为逾七周来最大.
美国原油期货CLc1跌0.01美元,报每桶95.51,稍早一度涨至95.87美元.
意大利目前超过希腊成为欧元区稳定的主要威胁,之前该国公债收益率(殖利率)飙升,危及该国的融资能力.这个欧元区第三大经济体的借款成本升至1997年以来最高,市场广泛认为这个水平难以为继.
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)