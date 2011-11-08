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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 13:46 BJT

〔台湾股市〕收低0.27%,宏达电与银行股由升转跌

路透台北11月8日电---台湾股市周二收低0.27%,银行股及智能手机企业宏达电(2498.TW)等稍早上涨的股票终场转为下跌.

加权股价指数.TWII下滑20.93点,至7,600.79点.金融保险类指数.TFNI跌0.23%.

宏达电收低0.46%,此前一度涨逾1%.该公司周一称,计划明年推出新款平板电脑.[ID:nCT0416952]

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