版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 13:57 BJT

〔东京美债〕美国公债价格几无变动,市场关注意大利局势

路透东京11月8日电---美国公债周二几无变动,市场人士关注意大利是否能扭转公债收益率(殖利率)急剧飙升之势,避免使欧元区进一步滑入危机.

10年期美国公债收益率US10YT=RR持于2.02%,较美国尾盘水平大致持稳,市场关注意大利总理贝鲁斯柯尼能否保住职位.

意大利10年期公债收益率IT10YT=RR周一触及自1997年以来的高点6.67%,市场认为这对于该国的巨额债务是不可持续的,并可能使债务失控.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐