〔东京美债〕美国公债价格几无变动,市场关注意大利局势

路透东京11月8日电---美国公债周二几无变动,市场人士关注意大利是否能扭转公债收益率(殖利率)急剧飙升之势,避免使欧元区进一步滑入危机.

意大利10年期公债收益率IT10YT=RR周一触及自1997年以来的高点6.67%,市场认为这对于该国的巨额债务是不可持续的,并可能使债务失控.